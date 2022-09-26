Osmaniye haberleri | Fatih'te Ayvansaray Bahçe açıldı

Osmaniye haberine göre Fatih'te Ayvansaray Bahçe açıldı Fatih Belediyesi tarafından yapılan vatandaşların doğayla iç içe olup, çeşitli etkinliklerle ailece vakit geçirebileceği Ayvansaray Bahçe törenle açıldı.

Fatih'te Ayvansaray Bahçe açıldı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından yapılan vatandaşların doğayla iç içe olup, çeşitli etkinliklerle ailece vakit geçirebileceği Ayvansaray Bahçe törenle açıldı.

6'şar kişilik 22 kamelya bulunan, her ilkokula tahsis edilmiş 245 metrekarelik 10 tarla olan ve ayrıca etkinliklerin yapılacağı 120 kişilik bir amfi sahnesinin olduğu Ayvansaray Bahçe'sinin açılışına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı.

"Bu proje çevrecilik açısından örnek olacak"

Açılışta bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan projenin çevrecilik açısından örnek olduğunu söyleyerek, "Ayvansaray Bölgesi bu tür alanlarından mahrum olan bir bölgeydi. Bulunduğumuz bu alan vakıflara ait planlarda park alanı olarak görünen uzun yıllardır üzerinde vatandaşların kötü koşullardaydı. Burada vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu alanı tahliye ettik. Bu proje çevrecilik açısından örnek olacak. 48 tane gecekonduyu buradan kaldırdık. Onun yerine kentsel bir tarım alanı yaptık. Bizim sloganımız şehir içinde tarım olarak burayı yaptık. Bugün de bir kamusal mekanı bu bölgede yaşayan insanlara teslim ediyoruz" dedi.

"İlköğretim okullarımıza bir bahçe veriyoruz"

Bahçede ilköğretim okullarına bahçe verdiklerini söyleyen Fatih Belediye Başkanı Turan, "Ayvansaray Bahçede'de semaverde çayı ikram ediyoruz, piknik yapabiliyorlar. Randevulu şekilde buraya gelebiliyorlar. Bütün ilköğretim okullarımıza bir bahçe veriyoruz. Çocuklarımız, tohumdan fideye, fideden de ürüne kadar bütün aşamalarını yaşayan eğitimlerini alıyorlar. Yani Fatih'te yaşayan her ilköğretim aşamasındaki çocuğumuz mutlaka tohuma da, fideye de, ürüne de, mahsulü de dokunabiliyor. Bu ürünlerin nasıl yetiştiğini görüyor. Hemen her ürünü dikiyoruz" şeklinde konuştu. Açılışın ardından Belediye Başkanı Turan çocuklar birlikte tarlalarda yetişen ürünleri topladı.