Osmaniye Düğününde Eğlenceli Anlar: Davulcuya Para Uzatırken Düşme Kazası

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir düğünde yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. Davulcuya zarf içinde para uzatan bir davetli, sandalyeye oturmak isterken dengesini kaybedince yanındaki iki arkadaşını da düşürdü.

Olay, Sumbas ilçesi Alibeyli köyünde yapılan bir köy düğününde meydana geldi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, eğlencenin sürdüğü sırada davulcuya para uzatan bir kişinin oturmak isterken geriye doğru devrildiği, yanındaki iki arkadaşının da sandalyeleriyle birlikte yere düştüğü görülüyor. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, davetlilerin kahkahaları arasında düşen üç kişinin yara almadan ayağa kalktığı öğrenildi. - OSMANİYE