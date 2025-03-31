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Osmaniye'de Uyuşturucu Sevkiyatına Polis Engeli

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Osmaniye'de yapılan polis uygulaması sırasında durdurulan bir nakliye kamyonunda 39 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda iki kişi tutuklandı.

Osmaniye'de nakliye kamyonuyla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurulan nakliye kamyonunda yüklü ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 39 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine eşya taşıyan bir kamyonet durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile kamyonette yapılan aramada elbise dolabının alt kaidesi içerisine gizlenmiş şekilde 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki Erol K. ve Yunus B., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Osmaniye'de Uyuşturucu Sevkiyatına Polis Engeli
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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