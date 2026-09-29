Osmaniye'de su birikintisi nedeniyle okula gidemeyen öğrencileri polis okula götürdü

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Osmaniye'de şiddetli yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle okula gitmekte güçlük çeken öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Ekip otosuna alınan öğrenciler, derslerine geç kalmamaları için okullarına bırakıldı.

Osmaniye'de etkili olan şiddetli yağış, Fakıuşağı Mahallesi Liseler Kampüsü bölgesinde su birikintilerine neden oldu. Okullarına gitmeye çalışan bazı öğrenciler, suyla kaplanan yolda ilerleyemedi. Okul önünde görev yapan polis ekipleri, öğrencileri bulundukları yerden ekip otosuyla alarak okullarına ulaştırdı.

Polis ekiplerinin öğrencilere yardım ettiği anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı