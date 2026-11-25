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OSMANİYE'de polis ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri farkındalık çalışmasında vatandaşlara turuncu karanfil ve KADES bilgilendirme broşürleri dağıtarak, "Güvenli kadın, güvenli toplum" mesajı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı merkezindeki işlek caddeler ve parklarda gerçekleştirilen çalışmada, kadın ve erkek vatandaşlara turuncu karanfil verildi. Ekipler, ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmada polis ekipleri, "Unutmayın, yalnız değilsiniz. İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Kadınların korkmadığı bir toplum hepimizin sorumluluğudur. Kadınlarımıza verdiğimiz çiçeklerle yüzlerini, farkındalık çalışmamızla da hayatı güzelleştirmek istiyoruz. Bir kadın şiddetle değil, özgürce yaşamalıdır. Kız çocuklarımızın korkmadığı, kadınlarımızın güvende yaşadığı güzel bir ülke istiyoruz" mesajını paylaştı.

Çalışmaya destek veren vatandaşlar da kadına yönelik şiddete tepki göstererek, "Kadına şiddete hayır. Kadınlar çiçektir, onlara kıymayalım. Kadın ailedir. Türk töresinde son söz kadınındır" ifadelerini kullandı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı