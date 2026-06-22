Osmaniye'de Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu
Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan gelen yoğun koku üzerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, araçta kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenini buldu. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Haber: Erhan ÖZMEN
(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Yunus Emre mahallesinde park halindeki araçta, bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
Kent merkezindeki Yunus Emre mahallesindeki çevre sakinleri, park halindeki araçtan gelen yoğun koku üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta yapılan incelemede, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptıkları çalışmanın ardından ölü bulunan kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.