Osmaniye'de işçi servisiyle minibüs çarpıştı: 3 yaralı

OSMANİYE'de işçi servisiyle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Toprakkale ilçesindeki otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. İşçi taşıyan 90 AIA 243 plakalı minibüs ile 31 ASR 709 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL

