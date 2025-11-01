Osmaniye'de Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları

Osmaniye'de gaziler ile gençleri bir araya getirerek tarih bilinci ve vatan sevgisini güçlendirmeyi amaçlayan "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Devlet Bahçeli Fen Lisesi'nde düzenlendi. Gaziler ile gençleri bir araya getirerek tarih bilinci ve vatan sevgisini güçlendirmeyi amaçlayan "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programında gaziler tecrübelerini gençlerle paylaştılar.

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları çok önemli. Atalarımız bu güzel toprakları vatan yapmış, bizlere emanet etmiştir. Bu kutsal vatanı korumak ve gelecek nesillere teslim etmek hepimizin boyun borcudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Vatan ve bayrak sevginiz her zaman en yükseklerde olsun" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE