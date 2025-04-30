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Osmaniye'de FETÖ/PDY Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de FETÖ/PDY Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Operasyon, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirildi.

Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1 tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün Mahrem yapılanmasında aktif görev alan, örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatıran ve örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandığına dair tespitler bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.Ç. ve T.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. isimli şahıs tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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