Osmaniye'de Terör Örgütü El Kaide Şüphelisi Tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 yaşındaki C.Z., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber: Erhan ÖZMEN
(OSMANİYE) - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü El Kaide operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kadirli ilçesine bağlı Kerimli Köyü'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 yaşındaki C.Z. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısınca tutuklanması talep edilen şüpheli, sorgulandığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: ANKA