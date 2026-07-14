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Osmaniye'de takı törenine kuzuyla geldi, damada hediye etti

Osmaniye'de takı törenine kuzuyla geldi, damada hediye etti
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Osmaniye'de bir düğünde davetli, kırmızı kurdelelerle süslediği kuzuyu damada hediye etti. Renkli anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Osmaniye'de düzenlenen bir düğünde damada verilen sıra dışı hediye davetlilerin ilgi odağı oldu. Bir kişi, kırmızı kurdelelerle süslediği kuzuyu arkadaşına düğün hediyesi olarak verirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, hafta sonu gerçekleştirilen İzzetin Atabey ile Esra Atabey çiftinin düğününde yaşandı. Takı merasimi sırasında salona kucağında kırmızı kurdelelerle süslenmiş bir kuzu ile giren davetli, damat İzzetin Atabey'in yanına geldi.

Çalan müzik eşliğinde bir süre damatla birlikte oynayan davetli, daha sonra kuzuyu düğün hediyesi olarak damada teslim etti. Salondakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan renkli anlar, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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