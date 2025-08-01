Osmaniye'de Depremzedelere 27 Köy Evi Anahtarı Teslim Edildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapımı tamamlanan 27 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapımı tamamlanan Alibeyli köyünde depremzede vatandaşlar için inşa edilen 27 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

"Devlet eliyle güvenli bir şekilde inşa edilen köy evlerinde vatandaşlarımız huzur içinde otursun" diyen Vali Erdinç Yılmaz, "Sumbas ilçemizin Alibeyli köyünde 27 konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Huzur içinde mutluluk içinde otursunlar inşallah. Konutlarımızı çok sağlam, depreme son derece dayanıklı, hemşerilerimizin huzur içinde oturacakları nitelikte, layık olacak şekilde yapmaya gayret gösterdik. Çok güzel konutlar yapıldı. Hemşerilerimizin çok beğendiğini biliyorum. Onların beğenmesi, onların mutlu olması bizim mutluluğumuz. Bütün hemşerilerimiz konutlarına kavuşuncaya kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah çok uzun sürmeyecek. Yılın sonuna kadar yüzde yüze yakını bitmiş olacak, şu anda yüzde seksene yaklaştık. Sağlam yapılmasından en ufak bir taviz vermiyoruz, en güzel şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Allah devletimize vermesin, Allah bize bir daha bu depremleri yaşatmasın. Hemşerilerimiz huzur ve mutluluk içinde bu konutlarında oturmaya devam etsinler inşallah" dedi. - OSMANİYE