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Osmaniye'de 'ÇEMBER-12' Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

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Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'ÇEMBER-12' operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de "ÇEMBER-12" operasyonu düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik "ÇEMBER-12" operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 19 kişiden 7 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 81 il genelinde Aranan Şahıslara yönelik düzenlenen ÇEMBER -12 operasyonu çerçevesinde, Polis Özel Harekat ve ARES isimli K-9 köpeği destekli 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Beytullah A., 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Ş. ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kerim Ö. ile birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişiden 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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