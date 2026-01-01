Haberler

Osmaniye'de 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nour Alhosi ve Mahir çiftinin kız bebekleri, 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya geldi. Aile, bebeğine 'Elin' adını verdi. Hem anne hem de bebeğin sağlık durumları iyi.

Osmaniye'de 2026 yılının ilk bebeği yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açtı.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nour Alhosi ile Mahir çiftinin kız bebekleri, 2026 yılının ilk dakikalarında doğdu. Aile, dünyaya gelen bebeklerine "Elin" adını verdi. Yeni yılın ilk bebeği olma unvanını alan Elin bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

