Osmaniye'de 1 Mayıs Kutlaması

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen programla kutlandı. Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, "AKP yönetimi insanlarımızı açlığa sefalete ve yoksulluğa terk ediyor. Bizler diyoruz ki insanca yaşamak istiyoruz. Hakkımızı almak istiyoruz. Biz alanlardayız" dedi.

Osmaniye Kapalı Semt Pazarı alanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Programa DİSK Emeki-Sen, KESK, Eğitim-Sen, DEM Parti, Eğitim-İş, EMEP, Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP İl ve İlçe teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı. 1 Mayıs gösterilerinde müzikler eşliğinde halaylar çekildi, sloganlar atıldı.

Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, katılımcılar adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"AKP yönetimi insanlarımızı açlığa sefalete ve yoksulluğa terk ediyor. Bizler diyoruz ki insanca yaşamak istiyoruz. Hakkımızı almak istiyoruz. Biz alanlardayız. Hakkımız için çocuklarımız için, işçilerimiz için, çiftçilerimiz için, öğrencilerimiz için alandayız ve alanlarda olmaya devam edeceğiz."

CHP Gençlik Kolları üyesi bir "genç, Onurlu bir yaşam yada yıkıntı bir karadüzen demek istiyorum. Bütün işçilerin 1 Mayıs'ını kutluyorum" dedi.

Osmaniye 29 Ekim Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Ağca Keskinbaş, "29 Ekim Kadınları Derneği olarak emeğin, işçinin ve kadının yanındayız. Hakkın hukukun ve adaletin yanındayız. Eşit ücret istiyoruz eşitlik istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs yaşasın kadın dayanışması" ifadesini kullandı.

Kutlamaya katılan bir yurttaş da "Osmaniye'de bir gelenek oluşuyor. İşçiler ilk defa Osmaniye'de 1 Mayıs'ı kutluyorlar. Dünyada ve bölgemizde savaşların yükseldiği bir dönemde Türkiye bundan etkileniyor. Bundan en çok etkilenen de çalışan insanlar özellikle de emekliler ve asgari ücretle çalışanlar zor durumda kalıyorlar. Böyle günlerde bunların haklarını seslerini duyurmaya çalışıyoruz ve bu amaçla buraya geldik. Kazanacağız diyorum" dedi.

Kaynak: ANKA