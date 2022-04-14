Osmaneli'nde Sera Projesi'ne başlandı

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeleri için önemli bir yatırım olan Sera Projesi'ne başlanıldığını söyledi.

Başkan Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada, kalkınma ajansı destekleriyle tarımda Osmaneli ve bölge için örnek proje olan Sera Projesi'nin montajına başladıklarını belirtti. Şahin, "Sakarya nehrinin suladığı verimli topraklarda, tarım kesimi için çok değerli olan Fide yetiştiriciliği ve serada ürünlerin normalden önce pazara sunularak yetiştirilmesi konusunda bu proje ile belediyemiz tarıma desteklerini sürdürüyor. Günümüzde fide maliyetlerinin düşürülmesi ve özelliklede orijinal tarımsal ürünlerin fidelerinin yetiştirilmesi ve bu konuda BŞEÜ başta olmak üzere il -ilçe tarım müdürlükleriyle birlikte çiftçilerimizin yanında olacağız. Belediyemiz koordinasyonunda Proje Yöneticisi Abdullah Tetik tarafından yürütülen projede Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifleri ile BŞEÜ ve il-ilçe tarım müdürlüğü ve kalkınma ajansı destekleri ile proje altı ay içinde tamamlanacak" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel