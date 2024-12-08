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Osmaneli Kaymakamı Eğitim Konularını Masaya Yatırdı

Osmaneli Kaymakamı Eğitim Konularını Masaya Yatırdı
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile bir araya gelerek eğitim konularında istişarelerde bulundu. Kaymakam, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personele başarılar diledi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile bir araya gelerek eğitim konusunu masaya yatırdı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve kurum yöneticilerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Kaymakam Kılıç, Osmaneli Milli Eğitimini ilgilendiren konularda istişare ve değerlendirmelerde bulunarak görevli personele işlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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