Haberler

Köylerin güvenliğine 18 yeni kamera desteği sağlandı

Köylerin güvenliğine 18 yeni kamera desteği sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 6 kırsal köyde güvenlik amacıyla 18 yeni kamera sistemi devreye alındı. Kameraların suç önleme, trafik güvenliği ve kamu düzenine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde köylerin güvenliğine 18 yeni kamera desteği sağlandı.

Osmaneli ilçesinde kırsal bölgelerde güvenlik seviyesinin artırılması amacıyla 6 köyde 18 yeni güvenlik kamerası kuruldu. Orhaniye, Selimiye, Belenalan, Ericek, Adliye ve Boyunkaya köylerini kapsayan çalışma ile birlikte kolluk kuvvetlerinin teknolojik imkan ve kabiliyetleri güçlendirildi. Kurulan yeni kamera sistemlerinin vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması, can ve mal emniyetinin artırılması, suçun önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sunacağı belirtildi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, kırsal bölgelerde kurulan güvenlik kameralarını yerinde inceleyerek tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Kırsal bölgelerimizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla 6 köyümüzde toplam 18 güvenlik kamerası kurulumunu tamamladık. Kolluk kuvvetlerimizin etkinliğini artıran bu sistemler, kamu düzeninin sağlanmasına önemli katkı sunmaktadır. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Çin'de 6.3 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Deprem 6.3 büyüklüğünde, bilanço ise hayli şaşırtıcı
Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı

Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı
Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı

Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı
Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldızı parayı basıp alacak

Gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldızı parayı basıp alacak