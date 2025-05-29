'Osman Gazi' platformunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi dron ile görüntülendi

'Osman Gazi' platformunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi dron ile görüntülendi
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Türkiye'nin enerji alanındaki dev projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Türkiye'nin enerji alanındaki dev projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Dev platformun geçişi havadan görüntülenirken, platformun üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın fotoğrafının asılı olduğu görüldü.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi. İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği platformun görkemli yolculuğu havadan görüntülendi.

Platform üzerine Fatih Sultan Mehmet Han'ın fotoğrafı asıldı

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi esnasında üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın fotoğrafının asılı olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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