Ortaca Kaymakamı Okul Ziyaretinde

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Ortaokulu'nu ziyaret etti. Kaymakam Aktaş Ortaca Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullara ziyaretlerine de devam ediyor. Kaymakam Aktaş Ortaca Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okula gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Kaymakam Aktaş sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet etti. Okul müdüründen okul hakkında bilgi de olan Kaymakam Aktaş öğretmenler ile de toplantı yaparak eğitim öğretim hakkında istişarelerde bulundu. - MUĞLA