Ortaca'da Büyükbaş Hayvanlara Şap ve Brucella Aşılaması Tamamlandı

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi Köyceğiz'de ki Hastalıktan Ari İşletmelerde büyükbaş hayvanlara şap ve brucella aşılamasını tamamladı. Ayrıca yeni doğan yavrulara ise kimliklendirme işlemleri uygulandı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş hayvanlara şap ve brucella aşılama işlemlerini tamamlayarak hayvan sağlığını korumaya devam ediyor. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi, 2024 sonbahar döneminde gerçekleştirilen şap aşılaması kampanyasını başarıyla tamamladı. Köyceğiz'de bulunan Hastalıktan Ari İşletmelerde büyükbaş hayvanlara yönelik uygulanan şap ve brucella aşılamaları, hayvanların sağlık güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Ayrıca, yeni doğan yavrulara da kimliklendirme işlemleri gerçekleştirildi. Bu önemli sağlık çalışmaları sayesinde, hayvanların sağlığının korunması ve çiftçilere destek olunması hedefleniyor. - MUĞLA