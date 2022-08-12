Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ören'de tarla günü düzenlendi. Etkinlikte üreticilere Akdeniz zeytin sineği ile mücadele çerçevesinde tuzaklar dağıtıldı.

Tarla üretimi ile dikkat Milas'ın önemli konumlarından olan Ören'de tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe; Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser, Akdeniz Zeytin Sineği ile mücadele konusunda ortak bir çalışma yapıldığını ev bu çalışmaya Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ön ayak olduğunu belitti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 500 tane Akdeniz Sineği tuzağı temin edildiğini belirten Muhtar Keser, "Hastalıklarla mücadele için il müdürümüz ile görüşmelerimiz oldu. Sağ olsun 500 tane bize Akdeniz Sineği tuzağı tedarik etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sefere ilaç kullanmadan mücadele yöntemlerini uygulamaya çalışacağız. Ziraat Odası başkanımızda bu süreçte bizimle çalıştı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Sayla Köyceğiz portakalının coğrafi işaretini aldıklarına değinerek, "Ören portakalı çok özel bir lezzet. Sıra geldi Ören portakalına. Bunu alabilmek için sağlıklı kaliteli, hastalıklardan uzak narenciye bahçelerine ihtiyacımız var. Narenciyenin önemli bir bölümünü yurt dışına gönderiyoruz. Bu ürünler bir çok denetimden geçiyor. Denetimden geçemeyen ürünler maalesef geri gönderiliyor. Bu da başta üretici olmak üzere bir çok kurumu üzüyor. Kimyasal kullanmadan, biyolojik ve biyoteknik mücadele ile Muğlamızın yetiştirdiği ürünleri Akdeniz Meyve Sineğinden uzak tutabiliriz" diye konuştu.

Muğla'ya gelen 2 bin 500 Akdeniz Meyve Sineği Tuzağının 500 adetinin Ören'de dağıtıldığına dikkat çeken Saylak, "Ören'e ne kadar kıymet verdiğimiz belli" dedi. Tarımdaki üretimin ne kadar zor olduğunun farkında olduklarına da dikkat çeken Saylak, "Çiftçilerin yeni desteklemeleri için sayın bakanımız çalışmalar yapıyor. önümüzdeki günlerde bu çalışmalar açıklanacak. Gübrede, tohumda, yemde, akaryakıtta somut adımlar atılıyor. Sizlerin üretime katkı sağlayacak bir çalışma yapılıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu müjdeler duyurulacak" ifadelerini kullandı.

"Yatırımlarımız, çalışmalarımız sizlerin desteği olmadan olmaz" diye konuşan İl Müdürü Saylak, "Tarlanızı, bağınızı, bahçenizi satmayın. Sizler bize bizler size sahip çıkalım. Ekilmeyen dikilmeyen yerleri tespit ediyoruz. Ekilmeyen dikmeyen yerimiz kalmayacak. Artı tüm dünya ülkeleri tarımsal üretime ağırlık veriyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ata tohumlarından üretilen ürünlerin tanıtımı yapılıp, zeytin sineği tuzakları üreticilere dağıtılırken program tarla ziyareti ile son buldu - MUĞLA