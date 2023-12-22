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Ören Camii İmamı Kadir Özdemir, Çorba Geleneğini Sürdürüyor

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Burhaniye ilçesinde, çalışkanlığı ile takdir toplayan Ören camii İmamı Kadir Özdemir, sabah namazı cemaatine her ay çorba ikramı yapıyor. İlçenin turistik Ören Mahallesinde cemaat arasındaki birlik ve beraberlik takdir topluyor.

Burhaniye ilçesinde, çalışkanlığı ile takdir toplayan Ören camii İmamı Kadir Özdemir, çorba geleneğini devam ettiriyor. Sabah namazı cemaatine her ay çorba ikramı yapan Özdemir, dünde ikramını yaptı.

İlçenin turistik Ören Mahallesinde cemaat arasındaki birlik ve beraberlik takdir topluyor. Çalışkanlığı ve güler yüzü ile cemaatin sevgisini kazanan İmam Kadir Özdemir, her ay çorba ikramı yapıyor. Özdemir, Öğretmenler Mahallesindeki Çorbacım Lokantasında sabah namazı cemaati ile bir araya geldi. Hep birlikte çorbalar içilirken dualar yapıldı. İmam Kadir Özdemir'e teşekkür eden Mustafa Karabıyık, "Kadir hocamız bu geleneği devam ettiriyor. Bu günde çorbasını içtik. Allah razı olsun" dedi. İmam Özdemir'in örnek bir din görevlisi olduğunu anlatan Hamdi Mengi de, "Kadir hocamız caminin içini olduğu kadar çevresini de çok temiz tutuyor. Özellikle Cuma sabahları onu elinde süpürgeyle görüyoruz. Örnek bir din görevlisi. Allah kendisinden razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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