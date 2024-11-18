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Ordu'da Kaza: 1'i Bebek 4 Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücünün neden olduğu kazada, bir aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücü ise aranıyor.

Ordu'da kimliği belirsiz sürücü kazaya neden oldu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobile çarparak kazaya neden oldu, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Olay Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü ve araç plakası öğrenilemeyen otomobilin tali yoldan çıkması sonrası, Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Yılmaz Çelik idaresindeki 34 RG 9352 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yılmaz Çelik direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücüyle birlikte eşi Perihan Çelik (37), kucağında uyuyan bebekleri Deniz Çelik ve arka koltukta oturan arkadaşları Zehra Sobi yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonucu yaralılar ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer taraftan kazaya sebebiyet verdiği öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılırken, kazada yaralanan aile ise şikayetçi olduklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'da Kaza: 1'i Bebek 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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