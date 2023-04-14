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Op. Dr. Deniz Gül görevine başladı

Op. Dr. Deniz Gül görevine başladı

Yerel Haberler

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. Deniz Gül hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. Deniz Gül hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Deniz Gül, Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğinde görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deniz Gül Bilecik Yerel Haberler

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