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"Ölüm virajı" bir can daha aldı

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Mersin'in Mut ilçesindeki "ölüm virajı" olarak bilinen bölgede yabancı plakalı bir tır virajı alamayarak devrildi. Tır hurdaya dönerken ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Mersin'de Mut-Karaman kara yolu Burunköy Mahallesi sınırlarında "ölüm virajı" olarak bilinen mevkiide saat 03.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Alparslan Selçuk idaresindeki SA 790 yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarpıp devrildi.

CAMDAN FIRLAYAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç ile tepelik alan arasında Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Virajın olduğu bölgede her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇETİN - Yerel
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