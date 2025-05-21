Oltu Nene Hatun Lisesi Yıl Sonu Sergisi Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Oltu Nene Hatun Lisesi Yıl Sonu Sergisi Renkli Görüntülerle Gerçekleşti
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Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilendiği yılsonu sergisini düzenledi. Sergide öğrencilerin el emeği ürünleri büyük ilgi gördü. Açılış törenine yerel protokol üyeleri katılırken, etkinlikte yöresel yemekler de sunuldu.

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yıl sonu sergisi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıl boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisini okul bahçesinde düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri büyük ilgi gördü.

Serginin açılış törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Başsavcı Mustafa Küçükbekir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve ilçedeki okul müdürleri katıldı. Açılışta protokol üyeleri, okulun Karadeniz bar ekibi tarafından gösteriyle karşılandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği etkinlikte, Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri de kendi elleriyle hazırladıkları ikramları gelen misafirlere sundular. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin de yer aldığı ikramlar büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Yunus Efiloğlu, yaptığı açıklamada, "Okulumuzdaki tüm alanların yıl içerisinde hazırladığı çalışmaları halkımızla paylaşmak istedik. Çocuk Gelişimi bölümünün yaptığı oyuncaklar, El Sanatları çalışmaları, Yiyecek İçecek bölümünün hazırladığı özel tariflerle okul bahçemizi bir sergi alanına dönüştürdük. Sergiden elde edeceğimiz geliri aşçılık bölümündeki öğrencilerimizin ihtiyaçları için kullanacağız" dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Mustafa Tosun ise, "Öğrencilerimizle birlikte unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizi hazırladık. Bu yemekleri genç nesillere aktarmak ve ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte görev alan öğrencilerden Filiz Gümüşsoy, "Bu etkinliği özellikle 8. sınıf öğrencilerine okulumuzu tanıtmak amacıyla düzenledik" derken, Gamze Beyazlı ise, "Amacımız okulumuzu en iyi şekilde tanıtmak. Umarım yeni öğrencilerimize güzel bir örnek oluruz" ifadelerini kullandı.

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yıl sonu sergisi, hem öğrenci ve öğretmenlerin özverili çalışmalarını gözler önüne serdi hem de okulun tanıtımı açısından önemli bir organizasyon oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Yerel
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