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Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Yaşlıları Bayramda Ziyaret Etti

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Yaşlıları Bayramda Ziyaret Etti
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Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik, bayram ziyareti kapsamında İğdeli Küme Evleri'ndeki yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve tatlı ikramında bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik, bayram ziyaretlerine devam ediyor.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, bayram ziyaretleri kapsamında İğdeli Küme Evleri'nde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek onların bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında, Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet mahalledeki yaşlılara tatlı ikramında bulundu ve bir süre sohbet ettiler.

Mahalle sakinleri, Kaymakam Çelik'in bu anlamlı ziyaretinden dolayı oldukça memnun kaldıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Ziyarete Kaymakam Çelik'in yanı sıra, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdinç Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Özmen ve Mahalle Muhtarı Zafer Şahin de eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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