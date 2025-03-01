Oltu Devlet Hastanesi Personeli Feridun Albayrak'ın Ani Vefatı

Oltu Devlet Hastanesi personelinden Feridun Albayrak'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Albayrak, Trabzon'da tedavi altına alınmıştı. Albayrak, sevdiklerinin gözyaşları ve duaları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Feridun Albayrak (52) için düzenlenen cenaze töreni, Oltu Devlet Hastanesi bahçesinde başladı. Cenaze, Türk bayrağına sarılı tabutu ile hastane personeli ve mesai arkadaşlarının katılımıyla uğurlandı.

Törenin ardından Albayrak'ın cenazesi, Olur ilçesinde öğle namazını müteakip, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde Olur ilçesi Olgun Mahallesi'ne getirilerek burada mahalle mezarlığına defnedildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Feridun Albayrak'ın ani vefatı, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu. Albayrak, sağlık camiasındaki özverili çalışmalarıyla tanınıyordu.

Mesai arkadaşları, Albayrak'a veda ederken, sevgi ve saygı dolu anlar yaşandı. - ERZURUM