Aileleriyle birlikte kitap okudular

Erzurum'un Oltu ilçesinde, İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Kadın Gönüllüleri iş birliğinde ikincisi düzenlenen "Ailemle Kitap Okuyorum" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Oltu Stadyumu'ndaki programda ilkokul ve ortaokul öğrencileri, aileleriyle birlikte kitap okuyarak hem verimli vakit geçirdi hem de kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti. Etkinlikle çocuklara kitap sevgisini aşılamak, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı bilgiye ulaşmanın önemini vurgulamak amaçlandı. Programda çocukların yüzleri renkli boyalarla süslenirken, kitap okuma etkinliğinin ardından çeşitli oyun ve yarışmalar düzenlendi. Halat çekme, çuval yarışı ve tahta üzerinde yürüme gibi etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Alanda kurulan kitap stantlarında çeşitli eserler satışa sunulurken, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de kitap hediye edildi. Yumurta yarışında birinci olan Mehmet Alper Aydın, "Birinci oldum ve kitap hediyemi aldım. Emeği geçen ağabey ve ablalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte konuşan Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, günümüzde telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekerek, "Amacımız çocuklarımızın kitapla olan bağlarını güçlendirmek. Aileleriyle birlikte en az 20 dakika da olsa bir köşeye çekilip kitap okumalarını teşvik etmek istiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tanıtım standımız da bulunuyor. Daha önce çocuklarımıza kumbaralar dağıttık. Biriktirdikleri paralarla buradan kitap alıp okuyacaklar. Hedefimiz çocuklarımızın kitapla olan münasebetlerini artırmaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Kadın Gönüllüleri Başkanı Emine Korkutan ise etkinliğin temel amacının çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirterek, "Aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerini, güzel hatıralar biriktirmelerini istiyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Oğlu ile birlikte etkinliğe katılan Hüseyin Özçelebi, "Bugün müftülüğümüzün düzenlediği 'Ailemle Kitap Okuyorum' etkinliğine oğlumla birlikte geldik. Kitabımızı okuyarak güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Ailelerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, kitap sevgisinin yaygınlaştırılması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi açısından takdir topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı