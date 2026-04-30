Okula Eskişehirsor formasıyla gelip teneffüslerde yaptıkları tezahüratlarla takımlarının başarısını kutladılar

Eskişehir Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Eskişehirspor'un hafta sonu oynadığı Balıkesirspor karşılaşmasını kazanarak 2. Lig'e yükselmek için yarı finale çıkmasını, okula Eskişehir formasıyla gelerek, teneffüslerde yaptıkları tezahüratlarla kutladılar.

Eskişehirspor'un 2. Lig'e yükselmesi için hafta sonu oynanan playoff çeyrek finalde Balıkesirspor'u 3-0 skorla geçmesi sonrasında şehir adeta sevince boğuldu. Eskişehirsporlu olan minikler ise okullarına Eskişehirspor formasıyla geldi. Yaşanan galibiyeti hafta içi sevinerek geçiren öğrenciler ders aralarında ise Eskişehirspor tezahüratlarıyla adeta okulları inletti. Atatürk Ortaokulu'nda bu heyecanı ortak olan minikler hep bir ağızdan Eskişehirspor marşları söyledi. Yaşanan bu anlar ise fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
