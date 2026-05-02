Okul saldırısında yaralanan kızın annesi: 'Cenazesi dahi kılınmadı, layığını buldu '

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında yaralanan öğrenci Fatma İkra Çam ile annesi Rukiye Çam, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Olay sırasında silah seslerini duyduğunu belirten Fatma İkra Çam, "Silah seslerini duyunca Seda Nur hemen bana sarıldı. O anda bacağından üç kurşunla vuruldu. Daha sonra Belinay Nur da bana sarıldı. Üçümüz birbirimize sarılmıştık. Belinay Nur hayatını kaybetti, Seda Nur da yaralandı. Biz pencereden atlamaya çalışırken yine Seda Nur bana sarılmıştı. O sırada mermi ensesini sıyırdı" dedi.

Anne Rukiye Çam ise, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin mezarı belli. Onlar Allah'ın seçilmiş kulları olarak öbür tarafa intikal etti. Diğer caninin ise cenazesi dahi kılınmadı. Layığını buldu. Devletimizden ve büyüklerimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

