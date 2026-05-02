Okul saldırısında yaralanan kızın annesi: "Cenazesi dahi kılınmadı, layığını buldu "

Okul saldırısında yaralanan kızın annesi: 'Cenazesi dahi kılınmadı, layığını buldu '
Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında yaralanan öğrenci Fatma İkra Çam ile annesi Rukiye Çam, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında yaralanan öğrenci Fatma İkra Çam ile annesi Rukiye Çam, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Olay sırasında silah seslerini duyduğunu belirten Fatma İkra Çam, "Silah seslerini duyunca Seda Nur hemen bana sarıldı. O anda bacağından üç kurşunla vuruldu. Daha sonra Belinay Nur da bana sarıldı. Üçümüz birbirimize sarılmıştık. Belinay Nur hayatını kaybetti, Seda Nur da yaralandı. Biz pencereden atlamaya çalışırken yine Seda Nur bana sarılmıştı. O sırada mermi ensesini sıyırdı" dedi.

Anne Rukiye Çam ise, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin mezarı belli. Onlar Allah'ın seçilmiş kulları olarak öbür tarafa intikal etti. Diğer caninin ise cenazesi dahi kılınmadı. Layığını buldu. Devletimizden ve büyüklerimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada büyük skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu

İhbara giden polislerin kapısını açtığı ev havaya uçtu