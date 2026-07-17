Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından yapay zeka ile hazırlanan 'baraj patladı' videosu sosyal medyada gündem oldu

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada daha önce gündem olan "baraj patladı" videosu yeniden dolaşıma girdi.

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan ve deprem döneminde yapılan paylaşım sonrası büyük tartışmalara neden olan video, gözaltı haberlerinin ardından kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Birçok sosyal medya platformunda yeniden paylaşılan görüntüler, gündemin en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.

Videonun yeniden yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, deprem döneminde yaşanan bilgi kirliliğini ve sosyal medyada doğrulanmamış içeriklerin oluşturduğu etkileri yeniden tartışmaya başladı.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki barajların çatladığı yönündeki paylaşımları sonrası bölgede paniğe neden olduğu, bazı vatandaşların kurtarma çalışmalarını bırakarak güvenli bölgelere gitmeye çalıştığı ve bu nedenle çok sayıda kişinin mağduriyet yaşamasına neden olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı