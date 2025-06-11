Öğrenciyi Heimlich Manevrası ile Kurtaran Öğretmen Kahraman İlan Edildi

Öğrenciyi Heimlich Manevrası ile Kurtaran Öğretmen Kahraman İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğretmen Süleyman Yalın, nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve öğretmenin soğukkanlı davranışı büyük takdir topladı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, öğretmeninin heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yer alan Gölbaşı Ortaokulu'nda yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Derste bir öğrencinin boğazına yabancı cisim kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmesi üzerine, öğretmen Süleyman Yalın soğukkanlılığını koruyarak hızlıca müdahale etti. Yalın, heimlich manevrasını uygulayarak öğrencinin hayatını kurtardı. Öğretmenin saniyelerle yarışarak gerçekleştirdiği bu örnek davranış, okulda büyük takdir topladı. Öğrencisini hayata döndüren Yalın, çevresindekiler tarafından kahraman ilan edildi. Olay sonrası öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öğretmenin gösterdiği cesaret ve soğukkanlılık, eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi

Mütalaa açıklandı, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

Trump piyasaların beklediği haberi verdi! Dev anlaşma tamam
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin tavrı dikkat çekti
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı

Sokakta dehşet anları! Vatandaş, kadını tek hamleyle kurtardı
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.