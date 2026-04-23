Öğrencilerin hayali gerçeğe dönüştü

Afyonkarahisar İscehisar Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu öğrencilerinin hayali, el birliğiyle gerçeğe dönüşürken, okula kazandırılan ve Şehit Mustafa Akkaya ismi verilen kütüphanenin açılışını Vali Dr. Naci Aktaş ile eşi Nagihan Aktaş gerçekleştirdi.

İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, velilerin de desteğiyle el ele verdi ve okullarına modern bir kütüphane kazandırdı. Açılış için okulda kurulan geri dönüşüm atölyesinde ürettikleri kağıtlara davet mektubu yazan öğrenciler, mektubu Vali Aktaş'a gönderdi. Öğrencilerin bu daveti üzerine ilçeye giden ve öğrencilere sürpriz yapan Vali Aktaş ile eşi Nagihan Aktaş, Şehit Mustafa Akkaya'nın ismi verilen kütüphanenin açılışını öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.

Öğrencileri, öğretmenlerini ve velileri tebrik eden Vali Aktaş, "Bugün burada çok anlamlı bir açılışta bir aradayız. Her zaman söylediğim gibi şehitlerimiz şehit olana dek ailelerinin, şehit düştükleri andan itibaren ise 86 milyonun bir evladıdır. Şehitlerimiz bizler için çok kıymetli. Onların isimleri milletimizin kalbinde bir ömür yaşatılıyor. Ancak böyle okullarımızda, kütüphanelere de verilmesi şehitlerimize gösterdiğimiz bir vefa örneği. Ben emeği geçen tüm velilerimize, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış töreni sonrası kütüphanede öğrencilerle birlikte üretime katılan Vali Aktaş, geri dönüşüm atölyesinde öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı