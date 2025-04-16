Öğrencilerden İhlas Haber Ajansı'na ziyaret

Ankara'da Mamak Şehitlik Ortaokulu öğrencileri, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Haber merkezlerini ziyaret etti.

Mamak Şehitlik Ortaokulu öğrencileri, rehber öğretmenleri Nurhan Altın eşliğinde İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Haber merkezlerine ziyarette bulundular. İhlas Medya Ankara binasını gezen öğrencilere eşlik eden Haber Müdürü Bayazit Cebeci, kendilerine İhlas Medya ve habercilikle ilgili bilgi verdi. Öğrenciler, meslekle ilgili merak ettiklerini de İHA ve TGRT Haber muhabir ve kameramanlarına sordu. - ANKARA