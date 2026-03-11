Adıyaman'da zimem defterine minik eller dokundu

Adıyaman'da özel bir okulun öğrencileri, Osmanlı'dan günümüze uzanan "Zimem defteri" geleneğini yaşatarak ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapattı.

Adıyaman'da Ramazan ayının manevi atmosferine yakışan anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı. Özel bir okulun öğrencileri, Osmanlı'dan günümüze uzanan "Zimem defteri" geleneğini yaşatarak ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapattı. Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri, kentte bulunan 4 farklı mahalledeki bakkallarda yer alan zimem defterlerini satın aldı. Bu anlamlı davranış sayesinde toplam 57 ihtiyaç sahibi ailenin veresiye borcu öğrencilerin katkılarıyla ödendi.

Gerçekleştirilen etkinlikle öğrenciler yardımlaşma, paylaşma ve toplumsal sorumluluk bilincini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı