Adıyaman'da zimem defterine minik eller dokundu

Adıyaman'daki özel bir okulun öğrencileri, Ramazan ayı vesilesiyle 'Zimem defteri' geleneğini yaşatarak 57 ihtiyaç sahibi ailenin borçlarını kapattı. Etkinlik, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmelerine katkıda bulundu.

Adıyaman'da Ramazan ayının manevi atmosferine yakışan anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı. Özel bir okulun öğrencileri, Osmanlı'dan günümüze uzanan "Zimem defteri" geleneğini yaşatarak ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapattı. Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri, kentte bulunan 4 farklı mahalledeki bakkallarda yer alan zimem defterlerini satın aldı. Bu anlamlı davranış sayesinde toplam 57 ihtiyaç sahibi ailenin veresiye borcu öğrencilerin katkılarıyla ödendi.

Gerçekleştirilen etkinlikle öğrenciler yardımlaşma, paylaşma ve toplumsal sorumluluk bilincini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. - ADIYAMAN

