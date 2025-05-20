Öğrenciler Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrenciler Köşk ilçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyarete ederek, jandarmanın faaliyetlerini öğrendi.

Köşk ilçesinde eğitim gören 32 öğrenci ve öğretmenleri Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve aynı birlikte konuşlu bulunan Efeler Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nı ziyaret etti. Köşk Kaymakamı Tuğba Polat'ın katıldığı ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı makamı temsili olarak öğrencilere devrederek Jandarma teşkilatı ve kullanılan silah, araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı. - AYDIN