OEDAŞ, kırsal kesimlerdeki sokak aydınlatmalarında uzaktan müdahale için Ar-Ge projesi yürütüyor

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), kırsal kesimlerdeki sokak aydınlatmalarında ağaç dalı teması veya rüzgar gibi nedenlerle oluşan ve fiziki onarım gerektirmeyen geçici arızalara uzaktan müdahale etmek için 'Uzaktan Aydınlat' isimli bir Ar-Ge projesi yürütüyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan OEDAŞ, hayata geçirdiği Ar-Ge projeleri ile akıllı enerji sistemlerini devreye alıyor. Bu çerçevede OEDAŞ, son olarak Uzaktan Aydınlat Projesi (Kırsal Kesim Sokak Armatürleri için Uzaktan Güvenli Aktif Etme Sistemi Ar-Ge Projesi) üzerinde çalışıyor.

"Bölgemize daha hızlı hizmet verirken karbon ayak izimizi de azaltacağız"

Projenin çıkış noktası hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Hizmet verdiğimiz 5 il yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve bu şehirlerimizde toplam bin 826 köy bulunuyor. OEDAŞ olarak bölgemizin her bölgesine eşit hizmet götürebilmek için Uzaktan Aydınlat isimli yeni bir Ar-Ge projesi üzerinde çalışıyoruz. Elektrik dağıtım hatlarında ağaç dalı teması veya rüzgar gibi nedenlerle fiziki onarım gerektirmeyen ancak bizim geçici arıza olarak tanımladığımız, sokak aydınlatmalarının sönmesine yol açan arızalar oluşabiliyor. Bu arızalar sonucu atan sigortanın kaldırılması için ekiplerin bölgeye gitmesi gerekiyor. Ancak bu durum arızanın giderilme süresini uzattığı gibi hem fazla yakıt harcanmasına hem de zaman ve verimlilik kaybına yol açıyor. Özellikle kar, heyelan gibi zorlu şartlarda geçici arıza yaşanan bölgeye ulaşmak daha da zorlaşıyor. Üstelik iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle önümüzdeki süreçte karşılaşabileceğimiz zorlu hava şartları nedeniyle bu geçici arızaların artma ihtimali de bulunuyor. OEDAŞ olarak tüm bunları değerlendirerek Uzaktan Aydınlat Projesi için Ar-Ge çalışmalarımıza başladık. Bu projeyle birlikte amacımız teknolojik imkanlar sayesinde bölgemize daha hızlı hizmet verirken, daha az araç kullanacağımız için karbon ayak izimizi de azaltmak" dedi.

"Aydınlatma hattındaki bilgiler sistemin hafızasında tutulacak"

Laboratuvar çalışmaları devam eden projede, bu çalışmaların başarıyla sonuçlanması durumunda saha çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arıza süresini kısaltmak ve ekiplerimizin sadece bir sigorta kaldırmak için uzun bir yol gitmesini önlemek için hat direnci kontrol cihazı ile her gün otomatik olarak aydınlatma hattının enerjisi yokken direnç bilgisi alacağız. Bu bilgiler sistemin hafızasında tutulacak. Eğer o gece aydınlatmalarda bir arıza oluşmuş ise enerji verilmeden önce kısa devre kontrolü, hattın kopması gibi problemler olup olmadığı kontrol edilecek. Sistem tarafından normal raporu verilmesi durumunda uzaktan açma işlemini yapacağız. Bu sayede kırsal bölgelerdeki geçici arızaları en kısa sürede, güvenli bir şekilde giderecek teknolojiye kavuşacağız." - ESKİŞEHİR