Haberler

OEDAŞ’a yeni genel müdür: Dr. Necmi Odyakmaz atandı

OEDAŞ’a yeni genel müdür: Dr. Necmi Odyakmaz atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ'ta üst düzey bir atama gerçekleşti.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ'ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, EPDK gibi kamu kurumlarında ve enerji sektöründe uzun yıllardır önemli görevler üstlenen Dr. Necmi Odyakmaz, OEDAŞ'ın yeni Genel Müdürü oldu.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta yaklaşık 3 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) Genel Müdürlüğü görevine Dr. Necmi Odyakmaz atandı. Kariyeri boyunca kamu kurumları ve enerji sektöründe üst düzey sorumluluklar üstlenen Odyakmaz, OEDAŞ'ın beş ildeki elektrik dağıtım operasyonları, şebeke yatırımları, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, kurumsal gelişim, Ar-Ge, dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına liderlik edecek.

Dr. Necmi Odyakmaz kimdir

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Dr. Necmi Odyakmaz, yine ekonomi alanında New York Üniversitesi'nde yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi'nde ise doktorasını yaptı. Kariyerine 1996 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda başlayan Odyakmaz, 2003-2007 yılları arasında Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) Enerji Uzmanı olarak çalıştı. Kamudaki deneyimlerinin ardından özel sektöre geçen Dr. Odyakmaz, 2007-2013 döneminde E.ON Enerji'de Ekonomik Değerlendirme ve Regülasyon bölümlerinin yöneticiliğini yaptı. 2013-2019 yılları arasında Enerjisa bünyesinde sırasıyla Regülasyon Müdürlüğü, Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü ve Müşteri Teknik Hizmetleri, Regülasyon ve Yeni İş Geliştirme Direktörlüğü görevlerini üstlendi. 2019-2025 yılları arasında ise Sakarya Elektrik Dağıtım (SEDAŞ) şirketinin CEO'luk görevini yürüttü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi