Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mersin'de de Kapalı Gişe Oynadı - Haberler

Mersin Mezitli Belediyesi'nin her salı bir şehir tiyatrosunu ağırladığı programın son konuklarından biri de 'Aşk Kaşıntısı' adlı oyun ile Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oldu. 650 kişilik kapasiteli Mezitli Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler ile buluşan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Aşk Kaşıntısı'nı kapalı gişe oynadı.

Şahin Örgel'in yazdığı, Elçin E. Karaahmet'in yönettiği, Dekor ve Kostüm Tasarımını Çiğdem Öztürk'ün, Işık Tasarımını ise Ö. Burak Ünal'ın yaptığı oyunda; İpek Uzkalan ve Hüseyin Demir performanslarıyla Mersin izleyicisinden tam not aldı.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun 19 Mart'ta prömiyer yaptığı Aşk Kaşıntısı oyunu sezonun son oyununu da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe oynayarak sahne sezonunu kapattı.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, yaz döneminde ise açık hava etkinlikleri ile seyircilerle buluşmaya devam edecek.

ANKA / Yerel