Ödülünü Filistin'e Bağışlayan Baba, Kızının Anısını Yaşatıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde TEOG'da birinci olan Zeynep Şimşek'in babası Hanifi Şimşek, kızının kazandığı altın ödülü, Filistin'e bağışladı. Kazada hayatını kaybeden Zeynep'in babası, bu anlamlı bağış ile kızının anısını yaşatmayı amaçladı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde TEOG'da birinci olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencinin kazandığı altın ödülü, babası tarafından Filistin'e bağışlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2014 - 2018 yılları arasında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile ortaöğretime geçiş sistemi uygulanıyordu. Samsat ilçesi Uzuntepe köyünde yaşayan Zeynep Şimşek, 2017 yılında yapılan TEOG sınavlarında Samsat ilçe birincisi olmuş fakat 2018 yılında geçirdiği talihsiz bir trafik kazasında vefat etmişti. Baba Hanifi Şimşek, kızı Zeynep'in sınav birinciliğinden aldığı altın ödülünü İsrail'in soykırımına uğrayan Filistin'e bağışlamak istedi. Uzuntepe Köyü İmam Hatibi Abdussamed Yapıcı ile birlikte Samsat İlçe Müftülüğüne giden Hanifi Şimşek, hayatını kaybeden kızı Zeynep'in birincilik ödülü olan altını, Filistin'e gönderilmek üzere İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz'a teslim etti.

İslam ahlakının en güzel örneklerinden birinin yaşandığını belirten İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz, baba Hanifi Şimşek'e teşekkür ederek," Maddi ve manevi en kıymet verdiği bir şeyi infak etmek, Müslüman'ın en güzel hareketlerindendir. Hanifi kardeşimiz bu tavrı ile bütün insanlığa mesaj vermiştir. Bunun mükafatını kendisinin almasının yanında, inanıyoruz ki vefat eden kızı Zeynep de alacaktır. Allah kendilerinden razı olsun. Bu vesile ile Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize de zafer ihsan eylesin" dile konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
