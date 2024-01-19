Kemal Uçar, 'Dublörün Hikayesi' oyunuyla Maltepeli tiyatroseverlerin karşısına çıktı

Sevilen tiyatro ve dizi oyuncusu Kemal Uçar, 2019-2022 Sezonu Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Erkek Komedi Oyuncusu" ödülünü kazandığı "Dublörün Hikayesi" isimli tiyatro oyunuyla Maltepeli tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Kemal Uçar, yazıp yönettiği ve sahne aldığı tek kişilik komedi oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Uçar, oyunda, hep oyuncu olmak istemiş ama hayatını dublör olarak geçirmeye mecbur kalmış Kemal isimli karakterin eğlenceli ve hüzünlü hikayesini sahneye taşıdı.

Yönetmenliğini Kemal Uçar ile birlikte Şenol Önder'in üstlendiği oyunun dekor tasarımını Cihan Aşar, kostüm tasarımını Candan Ünal üstlendi. Özgün ve sürükleyici öyküye sahip oyunda Kemal Uçar sahne performansıyla Maltepeli izleyicilerin alkışlarını topladı.