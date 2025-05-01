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Ödemiş'te Jandarma Trafik Ekiplerinden Fuar Alanında Bilgilendirme

Ödemiş'te Jandarma Trafik Ekiplerinden Fuar Alanında Bilgilendirme
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Ödemiş'te düzenlenen 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda jandarma trafik ekipleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme standı açtı. Tarım makineleriyle yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek broşürler dağıtan ekipler, ziyaretçilere eğitimler verdi.

Ödemiş'te jandarma trafik ekiplerinden fuar alanında bilgilendirme standı

İZMİR - Ödemiş'te düzenlenen 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda jandarma ekipleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timleri, özellikle tarım makineleriyle yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Son dönemde tarım araçlarının karıştığı kazalardaki artış ve bu kazaların yol açtığı ölümler üzerine harekete geçen ekipler, fuar alanındaki ziyaretçilere birebir bilgilendirme yaptı. Trafik güvenliği hakkında eğitim verirken, çocukların ilgisini çekmek amacıyla da balon dağıtıldı.

Jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçebilmek için her fırsatta eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Fuar alanındaki çalışmaların ardından, Trafik Haftası kapsamında da çeşitli noktalarda stantlar kurulacağı ve seminerler düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERAP TEKBIÇAK - Yerel
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