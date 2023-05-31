Nurhak Belediyesi'nden Marmaris Belediye Başkanı Oktay'a Ziyaret

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret ederek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye destekleri için teşekkür etti.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret ederek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye destekleri için teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan'ı ağırladı. Depremlerde Marmaris'in Nurhak'a ve tüm deprem bölgesine desteğini unutmayacaklarını söyleyen Nurhak Belediye Başkanı Bozan, "Sizin nezdinizde tüm Marmaris halkına teşekkürlerimizi sunuyorum. Her zaman yanımızda oldunuz, bize güç verdiniz" dedi.

Marmaris olarak depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine destek olmak için çaba harcadıklarını belirten Oktay ise şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın da desteğiyle elimizden geldiğince yaraları sarmaya çalıştık. Hem deprem bölgesine hem de ilçemizde ağırladığımız misafirlerimizin yanında olduk. İlçesinin yaralarını sarmak ve tekrar ayağa kaldırmak için yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığımız İlhami kardeşimin ve tüm Nurhak halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışmayla, yardımlaşmayla tüm zor günleri atlatacağız."

Ziyarette, depremlerde büyük yara alan Kahramanmaraş, Elbistan ve Nurhak'taki son durum konuşuldu.