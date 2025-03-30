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Nisi Göleti Projesinde Sona Gelindi: Yeni Düzenlemeler Tamamlandı

Nisi Göleti Projesinde Sona Gelindi: Yeni Düzenlemeler Tamamlandı
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Sinop'un Nisi Göleti'nde İl Özel İdaresi tarafından başlatılan 1. Etap Projesi tamamlandı. Proje kapsamında gölet çevresine çocuk oyun parkı, ahşap köprü, yürüyüş yolları ve oturma grupları eklendi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yapılan düzenlemelerin bölgenin cazibesini artıracağını belirtti.

Sinop'un önemli projelerinden biri olan Nisi Göleti'nde, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan Nisi Göleti 1. Etap Projesi'nde sona gelindi.

Proje kapsamında, Nisi Göleti'ne büyük bir çocuk oyun parkı, ahşap köprü, baskı beton yürüyüş yolları ve oturma grupları gibi çeşitli yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Yapılan bu düzenlemelerle göletin çevresi, bölge halkı ve ziyaretçiler için daha erişilebilir ve estetik hale getirildi.

Proje alanını ziyaret eden Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vali Özarslan, gölet çevresinin estetik ve fonksiyonel açıdan önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, bölgenin hem Sinop halkı hem de yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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