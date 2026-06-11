Niksar'da yaşayan 1 metrelik adam ilçenin neşe kaynağı oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 1 metre 20 santimetre boyundaki Atilla İlter, hayata pozitif bakışı, neşeli kişiliği ve insanlarla kurduğu samimi ilişkiler sayesinde ilçenin en sevilen simalarından biri haline geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 1 metre 20 santimetre boyundaki Atilla İlter, çarşıda, kahvehanelerde ve sokakta karşılaştığı herkesle sohbet edip, çevresine yaydığı enerjiyle dikkat çekiyor. Niksar'da hemen hemen herkesin tanıdığı İlter, kısa boylu olmasının hayatında hem avantajlar hem de zorluklar getirdiğini söyledi. Buna rağmen yaşamı boyunca olumsuzluklara takılıp kalmadığını ifade eden İlter, insanlarla kurduğu güçlü iletişim sayesinde toplum içinde sevgiyle karşılandığını dile getirdi. Güler yüzü ve esprili kişiliğiyle tanınan İlter, günlük yaşamında vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor. Çevresindekilerin sevgisini kazanan İlter, bulunduğu ortamlarda neşesiyle dikkat çekiyor.

Atilla İlter'in ilçenin sevilen yüzlerinden biri olduğunu söyleyen Ahmet Elmalı, "Atilla'nın enerjisi çok farklı. İnsanlarla çok iyi anlaşır. Onun bulunduğu ortamda yüzler gülüyor. Niksar'ın sevilen simalarından biri" dedi.

Hayata karşı olumlu duruşuyla örnek olan Atilla İlter, kısa boyunun kendisini hayattan koparmadığını, aksine insanlarla daha güçlü bağlar kurmasına vesile olduğunu belirterek, "Önemli olan insanın boyu değil, gönlünün büyüklüğü" mesajını verdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı