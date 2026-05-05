Nikfer Bezinin son ustalarından Ümmühan Apalı vefat etti

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde, yedi asırlık dokuma geleneğinin son temsilcilerinden olan Ümmühan Apalı hayatını kaybetti.

Yüzyıllardır süregelen ve bölgenin simgesi haline gelen Nikfer bezinin son 2 ustasından birisi olan Ümmühan Apalı, 87 yaşında yaşamını yitirdi. İki çocuk ve dört torun sahibi olan Apalı, doğup büyüdüğü Nikfer Mahallesi'nde toprağa verildi. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Nikfer bezi, tamamen pamuktan üretilen ve dört mevsim kullanım özelliğiyle bilinen özel bir dokuma türüydü. Yazın serin, kışın sıcak tutmasıyla öne çıkan bu kumaş; geçmişte elbiseden ayakkabıya, şapkadan bel kuşağına kadar pek çok alanda kullanılıyordu. Rivayetlere göre Kanuni Sultan Süleyman bile Rodos seferi sırasında dayanıklılığı nedeniyle bu bezden yelken yaptırmıştı. Bu geleneği sonuna kadar yaşatan 2 kişiden birisi ise Ümmühan Apalı olmuştu. Henüz 10 yaşındayken annesinden öğrendiği dokumacılığı 77 yıl boyunca sürdüren Apalı, 1800'lü yıllardan kalma ahşap tezgahında üretim yapmaya devam ediyordu. Kendi pamuğunu çıkrıkta eğirip ip haline getiren, ardından bu ipleri masuraya sararak dokuma sürecini baştan sona tek başına gerçekleştiren Apalı, büyük bir emeğin ürünü olan bu kumaşı üretmek için haftalar harcıyordu. Ancak tüm çabalarına rağmen bu zanaatı devredecek bir çırak bulamamıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

