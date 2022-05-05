Niğdeli Köylü: "4 Aydır Bizim Köyümüzde Telefon Yok. Uzay Çağında Yaşıyoruz Biz" - Haberler

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Niğdeli Köylü: "4 Aydır Bizim Köyümüzde Telefon Yok. Uzay Çağında Yaşıyoruz Biz"

ANKA - Enes Can Özmen - Yerel
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Niğde Çamardı’daki Yeniköy’de yaşayan Halil Baykan, köylerinde cep telefonu şebekelerinin dört aydır hizmet vermediğini söyledi. Baykan, “4 aydır bizim köyümüzde telefon yok. Uzay çağında yaşıyoruz biz” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Çamardı'daki Yeniköy'de yaşayan Halil Baykan, köylerinde cep telefonu şebekelerinin dört aydır hizmet vermediğini söyledi. Baykan, "4 aydır bizim köyümüzde telefon yok. Uzay çağında yaşıyoruz biz" dedi.

Niğde kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta ve 490 nüfuslu Yeniköy sakinleri, cep telefonu operatörlerinin dört aydır hizmet vermemesinden şikayetçi. Köyde yaşayan Halil Baykan, "4 aydır bizim köyümüzde telefon yok. Uzay çağında yaşıyoruz biz. Bu devlet nerede? Bizim köyümüz haritadan silindi mi?" tepkisini gösterdi.

ANKA / Enes Can Özmen - Yerel

Çamardı, Yeniköy, Uzay, Yerel, Haberler

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