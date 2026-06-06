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Vali Akmeşe, selde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gümüşler beldesindeki sel ve su taşkınlarında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gümüşler beldesinde meydana gelen sel ve su taşkınlarından etkilenen vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Sel felaketinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vali Akmeşe, tedavileri devam eden vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastaları ve yakınlarını tek tek ziyaret eden Akmeşe, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında selden etkilenen vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Vali Akmeşe, devletin tüm kurumlarıyla birlikte afetzedelerin yanında olduğunu vurguladı.

Öte yandan Vali Akmeşe, Gümüşler beldesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Sabiha Dinçer için taziye mesajı yayımlayarak, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. Bölgede selin yol açtığı hasarın giderilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlar tarafından aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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